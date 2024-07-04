В небе над российским регионом сбили украинский беспилотник

Украинские войска атаковали Белгородскую область при помощи крылатого беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили дрон около 12:00 мск. Уточняется, что с помощью БПЛА вооруженные силы Украины (ВСУ) собирались совершить террористическую атаку на объектах в России.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что беспилотники ВСУ атаковали Борисовский район региона. Один из них сбросил взрывное устройство на две машины, в результате чего пострадали четыре человека. Позднее другой БПЛА подорвался возле грузовика.

Днем ранее дрон ВСУ сбросил бомбу на здание СТО в Белгородской области, в результате чего начался пожар. Параллельно атака украинских войск повредила крыши и фасад трех частных домов, а также 27 автомобилей.

Ранее стало известно о попытках ВСУ выяснить местоположение российских систем ПВО.