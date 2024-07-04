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В небе над российским регионом сбили украинский беспилотник

МО РФ: ВСУ пытались совершить теракт в Белгородской области при помощи дрона

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РИА Новости

Украинские войска атаковали Белгородскую область при помощи крылатого беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили дрон около 12:00 мск. Уточняется, что с помощью БПЛА вооруженные силы Украины (ВСУ) собирались совершить террористическую атаку на объектах в России.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что беспилотники ВСУ атаковали Борисовский район региона. Один из них сбросил взрывное устройство на две машины, в результате чего пострадали четыре человека. Позднее другой БПЛА подорвался возле грузовика.

Днем ранее дрон ВСУ сбросил бомбу на здание СТО в Белгородской области, в результате чего начался пожар. Параллельно атака украинских войск повредила крыши и фасад трех частных домов, а также 27 автомобилей.

Ранее стало известно о попытках ВСУ выяснить местоположение российских систем ПВО.

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