Зеленский назвал условие для начала контрнаступления Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы начать контрнаступление, когда Запад поможет укомплектовать 14 новых бригад. Об этом в интервью Bloomberg заявил глава государства Владимир Зеленский.

«У нас стоят 14 неукомплектованных бригад, у которых нет соответствующего оружия, за которое уже голосовали, о котором уже говорили, пакеты должны приходить, но они, к сожалению, идут медленно», — заявил Зеленский.

По его словам, Украина «хочет» начать контрнаступательные действия. «Мы готовы, когда получим оружие, а сегодня его нет», — заключил он.

До этого Зеленский заявил, что Украина отвергает предложение премьер-министра Виктора Орбана о прекращении огня для начала переговоров с Россией по урегулированию конфликта.

По мнению украинского лидера, Россия может использовать прекращение огня, чтобы накопить силы и начать новое наступление.

Также Зеленский допустил, что президента Российской Федерации Владимира Путина могут пригласить на следующий «саммит мира». Он подчеркнул, что не ожидает от Путина участия в возможных переговорах в ближайшее время. Президент Украины также высказался о «справедливом конце» российско-украинского конфликта. По его мнению, для этого необходимы совместные усилия США и Китая.

Ранее Путин назвал условие для изменения мирных предложений РФ по Украине.