«Хезболла» выпустила более 200 ракет по штабу армии Израиля

Ливанское шиитское движение «Хезболла» атаковало штаб 91-й дивизии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление движения.

В «Хезболле» заявили, что бойцы движения обстреляли более 200 ракетами различных типов штаб 91-й дивизии в Айлайт и штаб 7-й бронетанковой бригады в казармах Кацавия, штаб бронетанкового батальона 7-й бригады в казармах Гамла.

Кроме того, под обстрел попали штаб-квартира 210 дивизии на базе казармах Нафах и штаб артиллерийского полка 210-й дивизии в Ердене.

Накануне сообщалось, что военизированная организация выпустила 100 ракет по двум штабам ЦАХАЛ. Обстрелу подверглись казармы Нафах и штаб ПВО и ПРО в казармах Калиа.

2 июля советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази заявили, что Тегеран всеми силами поддержит «Хезболлу», если Израиль решит воевать с Ливаном.

Ранее Макрон обратился к Нетаньяху из-за планирования Израилем операции против «Хезболлы».