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Депутат ответил тремя словами на решение США поставлять летальное оружие Украине

Депутат Шеремет: поставки США нового оружия ВСУ не спасут Украину от разгрома

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Объемные поставки летальных вооружений не спасут Украину от разгрома. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя новые поставки оружия США Украине, передает ТАСС.

«Есть хорошая фраза «Поздно пить «Боржоми»». Объемные поставки оружия (США — ред.) киевскому режиму будут уничтожаться еще на стадии транспортировки и лишь ускорят необратимый процесс его полного разгрома», — заявил депутат.

Шеремет назвал безрассудными действия американских властей. Он считает, что передача Украине вооружения США не поможет действующему президенту Джо Байдену одержать победу на предстоящих выборах президента.

3 июля в Пентагоне сообщили, что США выделят Украине новый пакет помощи на сумму $2,3 миллиарда. В него войдут ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) HAWK и боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РЗСО) HIMARS.

До этого США заключили контракт с Lockheed Martin на $226 млн на производство ATACMS.

Ранее США назвали условие для увеличения дальности ударов ВСУ по России.

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