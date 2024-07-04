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Следственный комитет начал проверку по заявлению генерала Попова

СК России начал проверку по заявлению адвоката генерала Попова о госизмене

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Следственный комитет РФ организовал проверку по заявлению о государственной измене в связи с якобы произошедшей утечкой на Украину секретных данных по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом заявил адвокат генерала Сергей Буйновский, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время СК проводит проверку по данным фактам. О результатах будет известно согласно процессуальным срокам.

Буйновский уточнил, что по результатам проверки будет принято решение о возбуждении или отказе от уголовного дела.

Ранее сторона защиты Ивана Попова, который в данное время находится в СИЗО, попросила СК возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении неустановленных лиц. Поводом для этого стало уголовное дело, заведенное в отношении генерала на Украине. Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила его в якобы «ведении агрессивных военных действий» и объявила его в международный розыск. Адвокат уточнил, что в открытом доступе оказались секретные документы.

В России Попова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 17 мая. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи. В СИЗО Попов останется как минимум до 16 июля.

Ранее Попова обвинили в новом преступлении.

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