Участнику СВО предложили купить себе медаль на Wildberries

Участнику специальной военной операции (СВО) на Украине Эльсу Гарееву из Татарстана предлагали купить себе медаль на Wildberries. Об этом он рассказал в интервью изданию «116.RU».

Военный служил в батальоне «Алга». По его словам, медалей за участие в СВО им не выдали, вместо этого поступило предложение приобрести награду за свой счет за 550 рублей, принести ее в штаб, где уже к ней выдадут удостоверение участника СВО и наградят.

30 июня в зоне проведения специальной военной операции состоялась церемония награждения военных медиков группировки Вооруженных сил России «Центр». Специалисты получили памятные грамоты и медали трех типов, включая «За воинскую доблесть» I степени. После награждения медики вернулись к выполнению задач, поставленных командованием.

До этого награды вручили артиллеристам группировки «Центр». Военнослужащие получили их из рук командира подразделения. Это медали «Жукова», «Суворова», «За отвагу», «За храбрость», а также знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени. Кроме того, некоторым артиллеристам были присвоены новые воинские звания.

Ранее в Кремле наградили Захара Прилепина.