Певец Дорн заявил, что боится приезжать на Украину

Певец Иван Дорн боится ехать на Украину из-за всеобщей мобилизации. Об этом он сказал на YouTube-шоу Dope Soz.

«Приехать [на Украину] несложно, но вернуться будет сложнее, когда вы мальчик от 18 до 60 лет», — сказал певец.

Артист при этом подчеркнул, что позиционирует себя как украинца, «топит» за Украину, но со своим нарративом и свободолюбивым контекстом.

В мае Иван Дорн заявлял, что перестал общаться с родственниками из России, которые ни разу не позвонили ему с тех пор, как он покинул страну, и не спросили о его делах.

«Поэтому почти на всех людях в России поставлен крест», — утверждал певец.

При этом Дорн отметил, что «есть точно адекватные россияне», однако в большинстве случаев они уехали из родной страны. В качестве примера он назвал Noize MC (признан в РФ иностранным агентом), Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) и Oxxxymironа, которые устраивают благотворительные концерты за рубежом.

Ранее Дорн запретил россиянам прослушивать свои песни в популярных стриминговых сервисах.