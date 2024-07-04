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Подполье заявило о взрывах на аэродромах в Киеве и Киевской области

Подпольщик Лебедев: на аэродромах в Киеве и Киевской области произошли взрывы

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Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Взрывы произошли рано утром 4 июля на аэродромах в Киеве и Киевской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, взрыв в Киеве, в направлении аэродрома Борисполь, раздался в 4:15 (совпадает с мск).

В 4:30 сильный взрыв произошел у города Васильков, к юго-западу от Киева. Предположительно, это территория аэродрома 40-й истребительной бригады, где расположены истребитель МиГ-29 и чехословацкий учебно-боевой самолет L-39. Также на аэродроме есть военные склады, ангары для самолетов, нефтехранилище.

По данным подполья, в центре города Васильков есть большая площадь, которую отдали под учебный центр, где обучаются украинские пилоты, там находится большое количество военной техники, самолеты, нефтехранилища и несколько казарм.

Накануне Лебедев сообщал, что взвод Вооруженных сил Украины и вооружение были уничтожены ударами российских войск в Харьковской области. По его словам, всего было осуществлено пять авианалетов.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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