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Бежавшие из-под Часова Яра люди рассказали, как на них охотились ВСУ

РИА: ВСУ охотились на беженцев из-под Часова Яра при помощи беспилотников

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Ashley Chan/Global Look Press

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили «сафари» на мирных жителей, которые пытались спастись из-под Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР), где в настоящее время идут боевые действия. Об этом беженцы, которых уже эвакуировали ВС РФ, рассказали РИА Новости.

По словам одной из женщин, она вместе с дочерью и внуком около двух месяцев пряталась в подвале частного дома после того, как ВСУ уничтожили их дом с помощью зажигательных боеприпасов. Ее дочь добавила, что за беженцами постоянно охотились расчеты беспилотников ВСУ, поэтому люди почти не покидали укрытия.
как сафари, что ли, охота за людьми. Они получается били-били, а утром дядя Саша вышел в туалет, они прямо на голову (сбросили боеприпас), и он до сих пор лежит там, месяц прошел», — рассказала женщина.

Она также выразила уверенность, что прячущимся беженцам вряд ли удалось бы долго протянуть, если бы их в итоге не спасли российские военные.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что украинские солдаты открыли огонь по группе беженцев, которые эвакуировались из Торецка.

Ранее морпеху ВСУ вынесли заочный приговор за уничтожение беженцев в Мариуполе.

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