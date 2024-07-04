США планируют разместить истребители в Японии

Генсек кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что США в ближайшие несколько лет планируют разместить в Японии 48 истребителей пятого поколения F-35A. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в ближайшие несколько лет на базе ВВС Японии Мисава также разместят 36 истребителей F-16. Они заменят самолеты старых поколений.

Хаяси добавил, что Токио рассматривает данный шаг, как повышение дальнейшего потенциала ВС США и улучшение сдерживания и реагирования японско-американского альянса.

До этого МИД КНДР обвинил США, Корею и Японию в создании азиатского НАТО.

Заявление МИД последовало после совместных военно-морских учений США, Японии и Южной Кореи «Эра свободы» у берегов Корейского полуострова. В Пхеньяне напомнили, что в августе 2023 года три страны подписали соглашение, подразумевающее незамедлительную реакцию всех трех стран на военное нападение на любую из них, что напоминает пятую статью договора о НАТО. При этом отмечается, что США последовательно добиваются интеграции организационной структуры НАТО с Японией и Южной Кореей.

Ранее МИД РФ дал ответ на запланированные военные учения в Японии.