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В зоне СВО ликвидирован казнивший бойца ВС РФ иностранец

Военкор Рожин сообщил о смерти казнившего бойца ВС РФ португальца Чавеса

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Военкор Борис Рожин сообщил о смерти казнившего бойца ВС РФ португальца Рико Чавеса в зоне СВО. Сообщение об этом размещено в его Telegram-канале.

Боевик легиона «Карпатская сечь» в ноябре 2022 года опубликовал фото и видео с казненным им пленным.

Перед этим в Польше нашли могилу наемника, участвовавшего в жестоком убийстве российского солдата.

«Могила ликвидированного на Украине польского наемника Януша Шереметы находится на маленьком приходском кладбище в населенном пункте Шкляры Подкарпатского воеводства. Он погиб в 2022 году во время битвы за Артемовск», — говорится в публикации.

Наемнику был 41 год. У него отсутствовала военная подготовка до отправки в зону специальной военной операции, он в 2022 году попал в «интернациональный легион» Украины. Об этом наемник сообщил в своих соцсетях. В своих аккаунтах актер опубликовал видео, как, предположительно, российского военного добивали в БМП, бросив гранату в люк.

Ранее в Николаеве появились молодые иностранные военные.

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