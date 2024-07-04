Палестинское сопротивление напало на ЦАХАЛ на Западном берегу Иордана

Бойцы палестинского сопротивления открыли огонь из стрелкового оружия по израильским силам, штурмующим город Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Al Mayadeen.

В публикации отмечается, что палестинцы применили взрывное устройство. Военным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пришлось покинуть город.

До этого стало известно, что израильские власти объявили «государственной землей» расположенный на Западном берегу реки Иордан участок площадью в 1270 гектаров, что является крупнейшим единовременным присвоением палестинской территории за последние 30 лет.

Всего с начала нынешнего года Израиль объявил 2370 гектаров на Западном берегу своими государственными землями.

В правозащитной организации «Шалом ахшав» подчеркнули, что земля, объявленная государственной, больше не рассматривается израильскими властями в качестве частной собственности палестинцев. Кроме того, государственные земли сдаются в аренду только израильтянам.

Ранее Ливан передал Израилю, что не хочет войны.