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В США рассказали о важной потере ВСУ после ракетного удара России

NL: потеря РСЗО MLRS из-за атаки России стала серьезным ударом для ВСУ

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Lockheed Martin

Украинская армия лишилась реактивной системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS в результате ракетного удара со стороны Российской Федерации. Об этом сообщает The National Interest.

В публикации подчеркивается, что данная РСЗО крайне важна для артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за своей дальности и мобильности. Издание подчеркивает, что уничтожение M270 MLRS является для Киева заметным поражением.

До этого США объявили о новом пакете помощи Украине с боеприпасами для HIMARS.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном совместную работу в области укрепления украинской противовоздушной обороны и восстановления украинской энергетической системы.

В свою очередь в Госдепе США анонсировали «хорошие новости» по ПВО для Украины на саммите НАТО. Источник напомнил, что украинской армии среди прочего «очень хотелось» получить на вооружение дополнительные системы Patriot.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ рассказал, как США приближают катастрофу на Украине.

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