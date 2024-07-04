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ВСУ за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: украинские войска в течение суток 30 раз обстреляли ДНР

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

За минувшие сутки в Донецкой народной республике зафиксировали 30 случаев обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

19 обстрелов произошло на Горловском направлении, 11 — на Донецком. В общей сложности ВСУ выпустили 88 единиц различных боеприпасов.

В результате обстрелов были ранены три гражданских лица.

Повреждено 12 жилых домостроений, пять объектов гражданской инфраструктуры, четыре автомобиля.

До этого сообщалось, что в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск сгорел супермаркет.

1 июля представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что Петровский район Донецка был обстрелян украинскими военными снарядами калибром 155 миллиметров.

Ранее в ДНР во время тушения пожара пострадали спасатели.

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