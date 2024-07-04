В бундесвере на трех солдат приходится одна винтовка

Журналист Чей Боуз заявил, что в бундесвере на трех-четырех солдат приходится одна винтовка. Его слова приводит РИА Новости.

«По имеющимся данным, немецкие Вооруженные силы сейчас имеют в своем распоряжении около 50-60 тысяч винтовок на свои 200 тысяч солдат», — заявил он.

Такую ситуацию он прокомментировал ироничным призывом «вызывать русских».

До этого в ФРГ заявили, что бундесверу не хватает «почти всего», в том числе шлемов, рюкзаков, бронежилетов, оборудования и техники.

В бундестаге отметили, что ситуация со снаряжением германской армии сейчас хуже, чем до начала специальной военной операции России на Украине, а для восстановления боеспособности бундесвера требуется улучшить оснащение солдат.

Перед этим стало известно, что Германия предоставляет ВСУ вооружение из запасов Бундесвера.

Ранее генсек НАТО поддержал решение ФРГ применять немецкое оружие против России.