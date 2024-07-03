ВСУ атаковали Белгородскую область

Села Новостроевка-Вторая, Мокрая Орловка и Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он написал, что в результате сброса боеприпаса с БПЛА на территорию частного дома в селе Новостроевка-Вторая пострадала семья из трех человек. Они самостоятельно добрались до больницы. В других населенных пунктах испорчены крыши, заборы, а также линии электроснабжения.

Вечером 3 июля сообщалось, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали два села в Белгородской области.

Кроме того, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) днем 3 июля уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Дроны были сбиты около 14:00 мск.

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