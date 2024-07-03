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Солдаты на фронте получили новое обмундирование и вооружение

Очередная партия обмундирования отправлена на фронт по поручению Трутнева

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Очередная партия обмундирования и вооружения отправлена на фронт в зону специальной военной операции по поручению вице-премьера, полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Об этом сообщает РИА Новости.

«По поручению Трутнева на передовую в зону специальной военной операции командирам и военнослужащим Российской армии, в том числе дальневосточникам, передана очередная партия вооружения, обмундирования, а также транспортные средства, среди которых продукция дальневосточных предприятий, производимая на ТОР «Патриотическая», — сообщили в пресс-службе полпредства.

Обмундирование и боевое снаряжение было доставлено мобилизованным бойцам подразделений Восточного военного округа и бойцам 1-го Донецкого армейского корпуса.

До этого замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что настоящая российская армия сейчас похожа на «партизанский отряд».

Ранее в Росгвардии заявили, что боеприпасов в зоне СВО хватает.

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