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В Пентагоне озвучили сумму нового военного транша Украине

Пентагон: общая сумма нового военного пакета для Украины составит $2,35 млрд

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Alex Brandon/AP

Общая сумма нового военного пакета для Украины составит $2,35 млрд. Об этом заявил официальный представитель американского оборонного ведомства , передает ТАСС.

Уточняется, что большая часть этой суммы, $2,2 млрд пойдут на закупку боеприпасов для самого необходимого для Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружия — ракет для зенитно-ракетных систем Patriot и NASAMS, а также устаревших систем Hawk.

Кроме ракет для ЗРК, ВСУ получат также ракеты для РСЗО HIMARS, снаряды для артиллерии и минометов, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin.

До этого компании Германии все чаще отказываются от запретов на оборонные контракты на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

В частности, на минувшей неделе производитель двигателей Deutz объявил о планах по выпуску моторов для танка Leopard 2 вместе с производством мотоциклов. Акции компании взлетели на 20%.

Ранее власти Германии объяснили правила применения оружия, переданного ВСУ.

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