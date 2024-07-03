В бундестаге одобрили заказ четырех ЗРК Patriot и ракет к ним

Бюджетный комитет бундестага одобрил заказ четырех новых зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и ракет для них. Об этом говорится в заявлении ВВС Германии, сообщает РИА Новости.

«Хорошие новости! Бюджетный комитет только что одобрил, среди прочего, закупку четырех новых систем Patriot и дополнительных управляемых ракет», – сообщили в Люфтваффе.

Ответственный за вопросы бюджета и обороны депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц подчеркнул, что закупка четырех комплексов обойдется казне Германии в €1,4 млрд.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову выяснить конкретные даты поставок Соединенными Штатами Украине систем Patriot. Заявление было сделано украинским лидером во время визита Умерова в Вашингтон.

При этом украинский лидер отметил неэффективность комплексов Patriot против российских корректируемых авиабомб. Он подчеркнул, что стоимость одной ракеты Patriot составляет $3 млн, что несоизмеримо больше, чем цена одной авиабомбы.

Ранее в Госдепе США анонсировали «хорошие новости» по ПВО для Украины на саммите НАТО.