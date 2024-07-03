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Российская армия показала хорошие результаты также вне зоны боевых действий

Аналитик Штефец заявил, что Россия показывает результат не только на фронте

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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия показывает результат не только на фронте, ежедневно забирая позиции Вооруженных сил Украины, но и в международной политике, совершая прорывы в оборонной науке. Об этом в интервью изданию PL заявил чешский аналитик Ярослав Штефец.

«В чем российская армия продвинулась очень далеко, так это способность противостоять все более высокотехнологичному западному оружию, постепенно пересекающему все новые и новые «запретные» линии. Я имею в виду смертоносность этого оружия и разрешение на его применение против территории России», — заявил Штефец.

По мнению чешского военного аналитика, российское командование также показало рост качества управления войсками на поле боя. Помимо того, сильной стороной остается российская военная промышленность, резко увеличившая производство снарядов.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки образовалась брешь, которая постоянно расширяется.

Ранее в Британии рассказали о плане Киева заморозить конфликт.

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