Министр обороны Израиля пригрозил «Хезболле»

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), задействованные в боях в секторе Газа, могут при необходимости быть переброшены к реке Литани в Ливане, где расположены позиции шиитского движения. Об этом заявил глава минобороны Израиля Йоав Галант, сообщает ТАСС.

«Танк, который стоит здесь, за которым вы следите, после того как покинет поле боя здесь, сможет дойти до реки Литани. И мы готовы осуществить этот шаг в Ливане, если будет необходимость», – сказал военный.

По его словам, израильские танки способны оттеснить формирования «Хезболлы» в зону, южнее которой резолюцией ООН запрещено присутствие любых вооруженных формирований, кроме ливанской армии или сил всемирной организации.

Галант также отметил, что палестинское движение ХАМАС почти разгромлено, и что Израиль близок к достижению всех заявленных целей в палестинском анклаве.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ прекратит войну в секторе Газа лишь после того, как будут достигнуты все ее цели, для чего у израильской армии есть все необходимые средства.

Ранее Иране заявили, что всеми средствами поддержат «Хезболлу» против Израиля.