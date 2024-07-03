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Посол США высказалась о возможных переговорах России и Украины

Посол Трейси: РФ должна учитывать соглашение Украины с США при окончании конфликта

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Россия должна учитывать соглашение Украины с США и рядом европейских стран по безопасности при окончании конфликта. Об этом в интервью телеканалу RTVI заявила посол США в России Линн Трейси.

«Мы только что подписали двустороннее соглашение по безопасности, но мы являемся одной из многих стран с долгосрочными обязательствами, которые выходят далеко за пределы изменений в администрациях», — заявила Трейси.

Американский посол утверждает, что увеличившаяся поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов и стран Европейского союза, а также новые договоры между сторонами должны заставить Россию учитывать новые реалии при стремлении завершить текущий конфликт.

До этого бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Соединенные Штаты выражают недовольство недостаточными темпами мобилизации населения на Украине, Киев не смог мобилизовать необходимое для пополнения сил количество жителей.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин высказался об идее президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска НАТО на Украину.

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