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В Британии заявили, что в обороне ВСУ образовалась брешь

Меркурис: в обороне ВСУ образовалась брешь, которая постоянно увеличивается

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Alina Smutko/Reuters

В обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки образовалась брешь, которая постоянно расширяется. Об этом в своем блоге заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Он отметил, что после падения Авдеевки российские военные пробили огромную брешь в украинской обороне. Линии обороны были прорваны в самом сильном месте, добавил британец.

По словам Меркуриса, Киев отчаянно пытается сдержать российское наступление в зоне прорыва, но у ВСУ ничего не получается. «В процессе они несут катастрофические потери», — заключил он.

3 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили еще один поставленный Украине американский танк M1 Abrams на Авдеевском направлении.

До этого артиллеристам группировки войск «Центр» вручили награды за успешное выполнение боевых задач на Авдеевском направлении.

Ранее российские военные взяли под контроль район в Часове Яре в ДНР.

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