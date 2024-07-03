Над Белгородской областью уничтожили два беспилотника

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) днем 3 июля уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

По информации военного ведомства, дроны были сбиты около 14:00 мск.

Днем 3 июля в здании станции техобслуживания (СТО) в Белгороде возник пожар после атаки украинских войск.

Утром 3 июля Минобороны РФ сообщило, что ночью в трех регионах страны сработали системы противовоздушной обороны. Речь идет о Московской, Брянской и Белгородской областях.

В результате средства ПВО уничтожили 10 украинских дронов, один из которых сбили в Московской области. Еще пять летательных аппаратов ликвидировали в Белгородской области, а оставшиеся четыре — в Брянской области.

Кроме того, в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ. Беспилотные надводные аппараты направлялись в сторону Новороссийска, заявили в военном ведомстве.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.