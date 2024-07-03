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Украинские войска атаковали подстанцию в Энергодаре

ВСУ ударили беспилотниками по подстанции Радуга в Энергодаре

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что украинские войска ударили беспилотниками по подстанции Радуга в Энергодаре. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению пресс-службы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), подстанция была атакована тремя украинскими беспилотниками. В результате пострадали восемь человек и нарушена штатная схема энергоснабжения города, а также функционирование ряда объектов станции.

На ЗАЭС уточнили, что меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме.

28 июня сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе подстанцию в пригороде Энергодара. Позднее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об отключении света в 11 селах.

26 июня представители Запорожской атомной электростанции заявили, что украинские военнослужащие нанесли удар по одному из ее постов радиационного контроля. В результате атаки пост оказался полностью уничтожен.

Ранее на Украине оценили последствия взрыва на ЗАЭС для Киева.

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