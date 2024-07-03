В украинском городе Николаеве появились иностранные военные возрастом около 20 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, в Николаеве заметили иностранных военных и одетых в гражданскую одежду специалистов.

«Молодые иностранцы появились, ну совсем лет по 20. Откуда — не понял. Но рассчитываются кредиткой Blue Ball International Bank», — процитировал Лебедев одного из местных жителей.

Также подпольщик добавил, что англоязычные строители от некого благотворительного фонда строят детский лагерь возле села Зеленый Гай, расположенного близ Николаева, подъезды к стройплощадке окружены блокпостами, местному населению запрещено туда входить.

Некоторое время назад Лебедев сообщил, что взвод ВСУ и вооружение были уничтожены ударами российских войск в Харьковской области. По его словам, всего было осуществлено пять авианалетов.

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