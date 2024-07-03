Группировка «Днепр» ликвидировала зенитный комплекс ВСУ в зоне спецоперации

Солдаты группировки российских войск «Днепр» за минувшие сутки ликвидировали до 45 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили одну пусковую установку немецкого зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T-SLM. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ, опубликованной в его официальном Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что подразделения «Днепра» за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад. Сражения произошли в районе населенных пунктов Новопокровка и Нестерянка на территории Запорожской области, а также у херсонского населенного пункта Токаревка.

«Потери противника составили до 45 военнослужащих, шесть автомобилей, пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T-SLM производства ФРГ», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, российские солдаты вывели из строя одну американскую гаубицу М777 и одну украинскую гаубицу «Мста-Б». Вместе с этим формирования ВСУ лишились одной самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика» и одной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, произведенной в США.

3 июня Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлен удар по военному аэродрому в украинском городе Полтава. По данным ведомства, боевую задачу выполнил расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

Ранее российские бойцы уничтожили американский танк M1 Abrams на Авдеевском направлении.