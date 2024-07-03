Российские войска впервые уничтожили боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска» в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 36-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Малые Проходы, Старица и Липцы Харьковской области.

В Минобороны РФ уточнили, что за сутки украинские войска потеряли до 140 военнослужащих, восемь пикапов, 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубицу «Мста-Б», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30.

До этого министерство обороны России обнародовало кадры объективного контроля уничтожения авиационной техники на аэродроме в городе Полтаве в центре Украины.

Сообщалось также, что российские военные уничтожили взводный опорный пункт ВСУ в Кременском лесу в Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее военкор объяснил успех ВС РФ при ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде.