Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что украинские войска накапливают военные силы в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным подполья, с 2022 года в населенный пункт Коблево, на границе Николаевской и Одесской областей, свозятся все мобилизованные, которые затем распределяются по подразделениям. Как рассказал Лебедев, сейчас в сторону Херсонской области передвигаются большие скопления техники и личного состава. По его словам, из Коблево в середине июня вывезли почти всех мобилизованных, которых частично отправили на Харьковское и Донецкое направление. Примерно треть из них отправили под Житомир, а остальных на Херсонское направление в поселки городского типа Казанка и Новый Буг.

Координатор николаевского подполья отметил, что местные базы отдыха начали наполняться «свежепойманными украинцами». По его словам, у украинского командования есть приказ собрать три полные бригады к 10 июля.

1 июня Лебедев сообщал, что Вооруженные силы (ВС) РФ атаковали базу украинского националистического батальона «Кракен» в пригороде Харькова.

Ранее российские военные нанесли удары по складу ВСУ в Запорожской области.