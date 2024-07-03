В Харьковской области ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ

Российские военнослужащие ликвидировали подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) из приблизительно 20 солдат и уничтожили машину с боекомплектом в результате удара по населенному пункту Русская Лозовая в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«3 июля в 02:00 был прилет в населенный пункт Русская Лозовая. Сообщают об уничтожении небольшого подразделения, около 20 военных и машины с боекомплектом», — сказал он.

До этого Лебедев сообщил, что ВС России ударили по предприятию в Харькове, которое производит дроны для нужд ВСУ. По его словам, в Индустриальном и Немышлянском районе Харькова вечером 2 июля зафиксировали несколько прилетов.

Вечером 2 июля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Харькове произошли несколько взрывов и образовался столб дыма. Как отметили журналисты, в сторону населенного пункта летела корректируемая авиационная бомба (КАБ).

До этого Минобороны РФ показало кадры удара по аэродрому на Украине.