Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Харьковской области ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ

Лебедев: РФ уничтожила подразделение ВСУ в Русской Лозовой в Харьковской области

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские военнослужащие ликвидировали подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) из приблизительно 20 солдат и уничтожили машину с боекомплектом в результате удара по населенному пункту Русская Лозовая в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«3 июля в 02:00 был прилет в населенный пункт Русская Лозовая. Сообщают об уничтожении небольшого подразделения, около 20 военных и машины с боекомплектом», — сказал он.

До этого Лебедев сообщил, что ВС России ударили по предприятию в Харькове, которое производит дроны для нужд ВСУ. По его словам, в Индустриальном и Немышлянском районе Харькова вечером 2 июля зафиксировали несколько прилетов.

Вечером 2 июля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Харькове произошли несколько взрывов и образовался столб дыма. Как отметили журналисты, в сторону населенного пункта летела корректируемая авиационная бомба (КАБ).

До этого Минобороны РФ показало кадры удара по аэродрому на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами