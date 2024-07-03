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В Шебекине после обстрела со стороны ВСУ начался пожар

Гладков: на сельхозпредприятии в Шебекине из-за атаки ВСУ произошел пожар

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Таисия Лисковец/РИА «Новости»

Украинские военные обстреляли окраину города Шебекино, расположенного в Белгородской области. О последствиях атаки в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что в результате прилета одного из снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории местного сельскохозяйственного предприятия произошел пожар. При этом трое его сотрудников получили осколочные ранения.

«У двух мужчин состояние средней степени тяжести, у третьего — легкой. Бригадами скорой [помощи] они доставляются в областную клиническую больницу, вся необходимая помощь оказывается», — говорится в заявлении.

По словам главы субъекта, сотрудники экстренных служб уже ликвидировали очаг возгорания.

Кроме того, в результате обстрела оказался поврежден грузовой автомобиль. В момент атаки он находился на территории упомянутого предприятия, уточнил Гладков.

Днем 3 июля поселок Ленинский в Шебекинском городском округе Белгородской области подвергся атаке украинского дрона. Целью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) стал работавший в поле трактор, водитель которого получил ранения грудной клетки.

Ранее бойцы ВСУ обстреляли сразу пять населенных пунктов в Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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