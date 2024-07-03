Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные нанесли удары по складу ВСУ в Запорожской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили склады ВСУ с техникой в Запорожской области

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные ударили по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ), скоплению техники и месту, откуда производились запуски беспилотных летательных аппаратов в селе Малиновка в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, сначала по указанному месту был нанесен удар с воздуха, потом по украинским военнослужащим ударили из ракетной системы залпового огня.

Через некоторое время в Малиновке технику и артиллерийские установки вместе с расчетом поразили российские беспилотники. По конец были нанесены несколько серий артиллерийских ударов. Удары пришлись по складу с мощной детонацией, уточнил Лебедев.

Кроме того, были нанесены удары по расположению украинских военных в двух частных домах в хозяйственному помещению, откуда запускались дроны.

Также силы РФ, по словам Лебедева, нанесли несколько ударов из РСЗО и другой техники около железнодорожной станции в селе Малая Токмачка в районе подконтрольного Киеву Запорожья, где находятся склады ВСУ.

Ранее подпольщик Лебедев заявил, что ВСУ стали активнее перебрасывать оружие через Николаевскую область.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами