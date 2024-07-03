Российские военные нанесли удары по складу ВСУ в Запорожской области

Российские военные ударили по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ), скоплению техники и месту, откуда производились запуски беспилотных летательных аппаратов в селе Малиновка в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, сначала по указанному месту был нанесен удар с воздуха, потом по украинским военнослужащим ударили из ракетной системы залпового огня.

Через некоторое время в Малиновке технику и артиллерийские установки вместе с расчетом поразили российские беспилотники. По конец были нанесены несколько серий артиллерийских ударов. Удары пришлись по складу с мощной детонацией, уточнил Лебедев.

Кроме того, были нанесены удары по расположению украинских военных в двух частных домах в хозяйственному помещению, откуда запускались дроны.

Также силы РФ, по словам Лебедева, нанесли несколько ударов из РСЗО и другой техники около железнодорожной станции в селе Малая Токмачка в районе подконтрольного Киеву Запорожья, где находятся склады ВСУ.

Ранее подпольщик Лебедев заявил, что ВСУ стали активнее перебрасывать оружие через Николаевскую область.