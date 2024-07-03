Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ под Кременной

ТАСС: российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ под Кременной

close
100%
Alina Smutko/Reuters

Российские военные уничтожили взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кременском лесу в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, в ходе активных боевых действий войскам РФ удалось взять в огневой мешок взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кременском лесу. Марочко уточнил, что это лишило украинских солдат снабжения, а также возможности проводить ротационные мероприятия.

Эксперт отметил, что после двухдневных боев солдаты ВСУ, «понеся значительные потери», оставили занимаемые позиции и «под покровом ночи бежали в юго-западном направлении».

Во вторник, 2 июля, стало известно, что российские расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли групповой ракетный удар по стоянке самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме в Миргороде. В итоге ВС РФ уничтожили пять и повредили два Су-27 украинской армии.

До этого группировка войск «Восток» сорвала попытки усиления передовых позиций и ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Водяново, Шевченко, Урожайного и Луговского.

Ранее военкор объяснил успех ВС РФ при ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами