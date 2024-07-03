Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ под Кременной

Российские военные уничтожили взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кременском лесу в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, в ходе активных боевых действий войскам РФ удалось взять в огневой мешок взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кременском лесу. Марочко уточнил, что это лишило украинских солдат снабжения, а также возможности проводить ротационные мероприятия.

Эксперт отметил, что после двухдневных боев солдаты ВСУ, «понеся значительные потери», оставили занимаемые позиции и «под покровом ночи бежали в юго-западном направлении».

Во вторник, 2 июля, стало известно, что российские расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли групповой ракетный удар по стоянке самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме в Миргороде. В итоге ВС РФ уничтожили пять и повредили два Су-27 украинской армии.

До этого группировка войск «Восток» сорвала попытки усиления передовых позиций и ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Водяново, Шевченко, Урожайного и Луговского.

Ранее военкор объяснил успех ВС РФ при ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде.