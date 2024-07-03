Экс-офицер ВСУ заявил о ежедневном занятии российскими военными новых позиций

Вооруженные силы России в результате наступления ежедневно занимают новые территории. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил отставной майор украинской армии Игорь Лапин.

По его словам, если взглянуть на карту, то будет очевидно, что каждый день российские военные захватывают новые позиции. Сводки украинского генерального штаба также свидетельствуют о том, что российская армия продолжает атаковать.

Офицер подчеркнул, что таких интенсивных наступательных действий Вооруженных сил России не было со времени взятия Артемовска (Бахмута). Лапин отметил, что украинская армия противостоит очень серьезному противнику.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский рассказал о проблемах украинской армии на Покровском направлении.

2 июля сообщалось, что офицеров ВСУ раскритиковали после удара России по аэродрому Миргорода.

Ранее Украину предупредили о ежедневном ухудшении ситуации на поле боя.