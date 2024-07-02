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Украину предупредили о полном контроле РФ над всеми западными самолетами в зоне СВО

Журналист Боуз заявил, что Россия контролирует все западные самолеты в зоне СВО

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1st Lt. Cameron Silver/U.S. Air/Global Look Press

Ирландский журналист Чей Боуз предупредил Украину о том, что Россия контролирует и уничтожает западные самолеты в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в социальной сети Х.

Боуз отметил, что Нидерланды разрешили поставку 24 истребителей F-16 на Украину, и первый из них скоро прибудет на территорию республики.

По данным журналиста, российские войска следят за всем происходящим на земле.

Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин предупредил, что российские военные рассматривают самолеты как законные цели. Он также заявил, что поставка F-16 на Украину будет воспринята как шаг к эскалации конфликта и дестабилизации международной обстановки.

До этого политолог и военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что переданные Украине истребители F-16 будут оперативно уничтожаться российскими военными, так как Киев их будет применять для ударов по российской территории.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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