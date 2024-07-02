Ирландский журналист Чей Боуз предупредил Украину о том, что Россия контролирует и уничтожает западные самолеты в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в социальной сети Х.

Боуз отметил, что Нидерланды разрешили поставку 24 истребителей F-16 на Украину, и первый из них скоро прибудет на территорию республики.

По данным журналиста, российские войска следят за всем происходящим на земле.

Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин предупредил, что российские военные рассматривают самолеты как законные цели. Он также заявил, что поставка F-16 на Украину будет воспринята как шаг к эскалации конфликта и дестабилизации международной обстановки.

До этого политолог и военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что переданные Украине истребители F-16 будут оперативно уничтожаться российскими военными, так как Киев их будет применять для ударов по российской территории.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.