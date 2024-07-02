США не готовы закрывать небо над Украиной

Соединенные Штаты не готовы обсуждать введение бесполетной зоны над Украиной. Об этом заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель, передает РИА Новости.

«Нечего сказать об этом сейчас», — заявил Патель.

Таким образом в госдепе прокомментировали призывы украинских властей ввести бесполетную зону над территорией, которая находится под контролем украинских войск.

До этого информационное агентство AFP, ссылаясь на украинских чиновников, сообщило о том, что Украина готовит союзников в Европе к созданию бесполетной зоны на западе страны, развернув системы противовоздушной обороны в Румынии и Польше.

По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), Украина продолжает вести переговоры с союзниками с Запада чтобы над западной частью страны была введена бесполетная зона.

Ранее посла США вызвали в МИД РФ в связи с атакой ВСУ по Севастополю.