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США не готовы закрывать небо над Украиной

Госдеп: США не готовы обсуждать введение бесполетной зоны над Украиной

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The Defence Ministry/Reuters

Соединенные Штаты не готовы обсуждать введение бесполетной зоны над Украиной. Об этом заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель, передает РИА Новости.

«Нечего сказать об этом сейчас», — заявил Патель.

Таким образом в госдепе прокомментировали призывы украинских властей ввести бесполетную зону над территорией, которая находится под контролем украинских войск.

До этого информационное агентство AFP, ссылаясь на украинских чиновников, сообщило о том, что Украина готовит союзников в Европе к созданию бесполетной зоны на западе страны, развернув системы противовоздушной обороны в Румынии и Польше.

По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), Украина продолжает вести переговоры с союзниками с Запада чтобы над западной частью страны была введена бесполетная зона.

Ранее посла США вызвали в МИД РФ в связи с атакой ВСУ по Севастополю.

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