Российский флот гостит в Венесуэле

Группировка военно-морского флота (ВМФ) России прибыла в венесуэльский порт Ла-Гуайра с дружественным визитом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Группой российских боевых кораблей командует начальник оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирал Михаил Неупокоев. Эта группировка кораблей состоит из атомной подводной лодки «Казань», фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», а также танкера «Академик Пашин».

Первым в венесуэльский порт зашел танкер «Академик Пашин».

До этого стало известно, что корабли Военно-морского флота РФ завершили свой визит на Кубу и уходят из Гаваны.

Отряд Северного флота находился в порту Гаваны с 12 июня. Желающие в течение трех дней могли посетить один из его кораблей.

14 июня жители Гаваны в очередной раз собрались перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы увидеть корабли из отряда Северного флота России, прибывшие на Кубу с официальным визитом.

Ранее Трамп обвинил Байдена в допущении учений кораблей ВМФ РФ на Карибах.