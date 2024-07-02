ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ атаковали сразу пять населенных пунктов Белгородского района, пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Веселая Лопань пострадал один человек», — написал он.

Гладков уточнил, что медики оказали помощь мужчине на месте происшествия.

В трех частных домовладениях выявлены различные повреждения. В одном из поселков также получил повреждения микроавтобус.

До этого два населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам украинской армии.

Так, из-за атаки военных Украины в селе Безлюдовка в одном частном доме оказались выбиты окна. Во втором домовладении поврежден фасад.

На окраине города Шебекино дрон упал и сдетонировал на территории предприятия. Осколки посекли один грузовой автомобиль.

За полчаса до этого Гладков сообщал, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал поселок Октябрьский Белгородского района. По его словам, в инциденте пострадал один мирный житель.

Ранее ВСУ обстреляли 14 населенных пунктов Курской области.