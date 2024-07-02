Владимир Зеленский уволит главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Александра Сырского, перед этим повесив на него собственные провалы в оборонной стратегии. Об этом в интервью YouTube-каналу Newsroom заявил экс-генерал ВСУ Сергей Кривонос.

«Сейчас они [власти страны] решат пожертвовать генералом Сырским, чтобы скрыть свои провалы на Харьковском направлении и недоработки в вопросах мобилизации экономики. Снова сделаем жертвой очередного генерала. Снова пойдет дикая смена руководящего состава вооруженных сил», — считает Кривонос.

По словам экс-генерала, таким образом может повториться история, которая произошла во время прихода Сырского на должность главнокомандующего.

До этого военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на «полученные данные из достоверного источника», заявил, что украинские власти потребовали от главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского любой ценой удержать подконтрольную ВСУ часть территории Луганской народной республики (ЛНР).

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