Китайский эксперт сделал прогноз по завершению украинского конфликта

Декан факультета международных отношений Университета Цинхуа, профессор Янь Сюэтун заявил, что военные действия на Украине не прекратятся в ближайший год, конфликт мог бы закончиться из-за политического фактора, но это невозможно, пока одна из сторон не согласна на переговоры. Своими соображениями он поделился на пресс-конференции в преддверии Форума глобального мира, передает РИА Новости.

«В этом году, при сегодняшней тенденции антиглобализации, война на Украине закончиться не может. Не вижу, что она может закончиться и в следующем году. Возможно, военные действия еще будут продолжаться в это время в следующем году», — сказал он.

По словам эксперта, затянувшиеся боевые действия говорят о том, что военные силы двух сторон на поле боя равны, и очень мала вероятность того, что какая-то из сторон достигнет превосходства в течение года.

Янь Сюэтун добавил, что политический фактор мог бы положить конец конфликту, но для этого обе стороны должны иметь волю к переговорам. Он уточнил, что по этой причине недавняя конференция по Украине в Швейцарии не способствовала движению к миру, так как одной стороне не позволили участвовать.

До этого глава офиса президента Украины Ермак заявил, что Киев не против возобновления диалога с Россией и ищет возможность передать ей наработки «мирной» конференции в Швейцарии. По его словам, РФ могут пригласить на второй саммит для организации переговоров.

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