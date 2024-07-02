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В районе Севастопольской бухты заметили дым

Развожаев: военные применили средства маскировки в районе Севастопольской бухты

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Российские военнослужащие задействовали табельные средства маскировки в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — говорится в публикации.

Вечером 2 июля в населенном пункте объявили воздушную тревогу. На этом фоне в Севастополе было приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта.

Позже глава города в своем Telegram-канале сообщил об отмене особого режима. Сирены действовали в период с 18:11 до 18:45 мск.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что при ракетном обстреле Севастополя 23 июня пострадала гражданка Украины. В настоящее время женщина готовится получить российский паспорт, уточнила омбудсмен.

Всего в тот день из-за действий бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получили 153 человека, 79 из которых понадобилась госпитализация. Еще четверых человек, включая двоих детей, спасти не удалось.

Ранее летчик объяснил, почему российские военные не сбивают дроны НАТО у границ Крыма.

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