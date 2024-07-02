В Белгородской области пресекли атаку украинского дрона

Украинские военнослужащие попытались атаковать объекты на территории Белгородской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

Из заявления следует, что около 16:40 мск в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате средства защиты уничтожили дрон самолетного типа, запущенный бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Днем 2 июля в воздушном пространстве Белгородской области также сбили один украинский БПЛА. В Минобороны РФ рассказали, что инцидент произошел около 15:40 мск. При этом солдаты ВСУ использовали для атаки беспилотник самолетного типа.

Незадолго до этого в нескольких районах Белгородской области сработали сирены ракетной опасности. Особый режим ввели в административном центре региона и Белгородском районе, а также в Шебекине и Шебекинском городском округе.

Почти сразу после этого в Белгороде раздались звуки взрывов. Но другая информация не поступала.

Ранее в белгородском селе Новая Таволжанка в результате атаки со стороны ВСУ пострадал мужчина.