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В Белгородской области пресекли атаку украинского дрона

Минобороны РФ: в небе над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинские военнослужащие попытались атаковать объекты на территории Белгородской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

Из заявления следует, что около 16:40 мск в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате средства защиты уничтожили дрон самолетного типа, запущенный бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Днем 2 июля в воздушном пространстве Белгородской области также сбили один украинский БПЛА. В Минобороны РФ рассказали, что инцидент произошел около 15:40 мск. При этом солдаты ВСУ использовали для атаки беспилотник самолетного типа.

Незадолго до этого в нескольких районах Белгородской области сработали сирены ракетной опасности. Особый режим ввели в административном центре региона и Белгородском районе, а также в Шебекине и Шебекинском городском округе.

Почти сразу после этого в Белгороде раздались звуки взрывов. Но другая информация не поступала.

Ранее в белгородском селе Новая Таволжанка в результате атаки со стороны ВСУ пострадал мужчина.

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