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Нетаньяху заявил, что война в Газе продолжится до выполнения всех целей

Нетаньяху: Израиль прекратит войну в Газе только после достижения всех ее целей

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Ronen Zvulun/Reuters

Израиль прекратит войну в секторе Газа лишь после того, как будут достигнуты все ее цели, для этого у израильской армии есть все необходимые средства. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, сообщает РИА Новости.

«Мы закончим войну только после того, как достигнем всех ее целей, включая ликвидацию ХАМАС и освобождение всех заложников», – заявил политик, комментируя публикацию The New York Times в которой утверждалось, что высшее военное командование Израиля якобы выступает за перемирие с палестинским движением ХАМАС.

Издание также отметило, что, по мнению израильских генералов, перемирие позволит быстрее добиться освобождения заложников и сэкономит ресурсы на случай эскалации конфликта с «Хезболлой».

Накануне Нетаньяху рассказал о скором разгроме военного потенциала ХАМАС.

Ранее Нетаньяху рассказал о планах провести демилитаризацию Газы.

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