Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют личный состав численностью до батальона только на одном направлении. Об этом в эфире »Первого канала» заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«Я вам хочу сказать, это очень большие цифры. Иногда они даже в день по одному направлению до батальона. Поэтому противник несет большие потери», — заявил Кимаковский.

По словам советника главы ДНР, на данном этапе повсюду на линии фронта в регионе российские войска имеют тактические успехи.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с освобождением села Раздоловка.

Белоусов отметил стойкость и мужество военнослужащих, а также самоотверженность командования и личного состава дивизии в ходе боевых действий на территории ДНР.

Ранее в МО РФ сообщили о взятии под контроль еще одного поселка в ДНР.