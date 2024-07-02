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В Белгородской области ликвидировали украинский дрон

Минобороны РФ заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области

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Inna Varenytsia/Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) заметили в воздушном пространстве региона около 15:40 мск. По данным ведомства, бойцы ВСУ пытались атаковать объекты на территории страны при помощи дрона самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — рассказали в Минобороны РФ.

2 июля в Telegram-канале «Белгород — Молния» появилась информация об атаке БПЛА на село Ясные Зори. Населенный пункт находится в Белгородском районе.

Журналисты рассказали, что дрон ВСУ врезался в один из многоквартирных жилых домов. Однако другие подробности пока не уточняются. В том числе это касается наличия пострадавших.

До этого атакам украинских беспилотников подверглись сразу четыре населенных пункта в Белгородской области. Речь идет о городе Грайворон, селе Безымено, поселке Горьковский и селе Репяховка.

Ранее в белгородском поселке Октябрьский в результате атаки дрона ВСУ пострадал мужчина.

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