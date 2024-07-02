При обстреле Херсонской области погиб мирный житель

Один человек погиб в результате атаки ВСУ на жилые кварталы поселка Горностаевка в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«От ударов вражеских боевиков по жилым кварталам погиб один человек в Горностаевке и ещё два в Днепрянах и Алешках получили множественные осколочные ранения», — написал он.

Сальдо добавил, что на данный момент пострадавшие находятся в больнице, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

30 июня глава Херсонской области сообщил, что ВС России отбросили украинские войска с левого берега региона, а бои на Херсонском направлении в данный момент разворачиваются на островах.

1 июля Сальдо рассказал, что ВСУ пытались прорваться обратно на левый берег Днепра, однако сделать это им не удалось. Он пояснил, что столкновения обернулись огромными потерями для украинской армии.

Ранее Сальдо заявил, что комендантский час на Херсонщине сокращается.