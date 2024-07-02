Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белоусов прибыл в Минск

Белоусов приехал в Белоруссию на заседание совета министров обороны стран СНГ

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов приехал в Белоруссию на заседание совета министров обороны стран Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой Минобороны России.

«В ходе работы планируется рассмотреть актуальные вопросы развития военного сотрудничества стран СНГ, в том числе вопросы совершенствования совместных систем военного назначения, а также согласовать совместные мероприятия вооруженных сил стран Содружества на 2025 год», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

На встречу прибыли также военные делегации Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Кроме участия в заседании, Белоусов также примет участие в празднествах по случаю 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В Белоруссии 3 июля также отмечается как День независимости.

До этого стало известно, что концепцию безопасности Союзного государства РФ и Белоруссии могут представить уже к концу 2024 года.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссии освободили Европу от нацизма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами