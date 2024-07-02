Белоусов прибыл в Минск

Министр обороны России Андрей Белоусов приехал в Белоруссию на заседание совета министров обороны стран Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой Минобороны России.

«В ходе работы планируется рассмотреть актуальные вопросы развития военного сотрудничества стран СНГ, в том числе вопросы совершенствования совместных систем военного назначения, а также согласовать совместные мероприятия вооруженных сил стран Содружества на 2025 год», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

На встречу прибыли также военные делегации Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Кроме участия в заседании, Белоусов также примет участие в празднествах по случаю 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В Белоруссии 3 июля также отмечается как День независимости.

До этого стало известно, что концепцию безопасности Союзного государства РФ и Белоруссии могут представить уже к концу 2024 года.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссии освободили Европу от нацизма.