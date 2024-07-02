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В Харькове произошел взрыв

«Страна»: в Харькове произошел взрыв, на город летела корректируемая авиабомба

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Yevhen Titov/AP

В Харькове на востоке Украины прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.

Отмечается, что на город летела корректируемая авиабомба (КАБ).

По информации издания, после взрыва появился столб дыма.

30 июня российская авиация сбросила мощную бомбу на пункт управления украинской армии, находившийся в районе населенного пункта Нью-Йорк (Новгородское) на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики.

Удар был нанесен трехтонной фугасной авиабомбой ФАБ-3000 с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК) по пункту управления 1-го механизированного батальона 41-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого сообщалось, что армия России нанесла удар авиабомбой по логистическому складу Вооруженных сил Украины, который находился в здании «Новой почты» в Харькове.

Ранее в Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.

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