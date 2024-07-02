Суд в ДНР вынес приговор французскому наемнику ВСУ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес заочный приговор в отношении наемника из Франции Куэсты Хьюго Джулиана. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

«Суд заочно приговорил Куэсту к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества, равного сумме полученного им вознаграждения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что он принимал участие в боевых действиях в период с июля 2022 по февраль 2024 года.

До этого суд республики заочно вынес приговор гражданину США, участвовавшему в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Марк Уильям Эллербрук воевал за ВСУ с 2022 по 2023 год. Приговором суда гражданину США заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Эллербрук объявлен в международный розыск.

Ранее суд вынес приговор десяти членам «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) за обстрелы Мариуполя.