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Кабмин поддержал упрощенную передачу конфискованного оружия в зону СВО

Кабмин поддержал проект по упрощенной отправке конфискованного оружия в зону СВО

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Правительство Российской Федерации поддержало законопроект группы депутатов Государственной думы, который позволит направлять конфискованное и невостребованное оружие в зону специальной военной операции по упрощенной процедуре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат, глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, более 250 тыс. единиц огнестрельного оружия скопилось на складах министерства внутренних дел и Росгвардии, 70 тыс. из них подлежит уничтожению. Депутат уточнил, что речь идет, как о конфискованном оружии, так и об оружии, сданном собственниками на уничтожение (за счет бюджета) или невостребованных ими в течении года.

Хинштейн уточнил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности приняла положительное заключение на инициативу. Парламентарий выразил надежду на то, что инициатива может быть рассмотрена в первом чтении Госдумой уже на этой неделе.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в начале мая.

Авторами законодательной инициативы стали Хинштейн, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин и глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Ранее Турчак объяснил, какое оружие планируют передавать на нужды СВО.

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